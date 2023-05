Supermarket Chelsea | quante occasioni per il Milan | da Ziyech a Kovacic

Una lista lunga almeno 15 giocatori. Sono quelli che partiranno sicuramente o che forse se ne andranno in estate dal. La missione del nuovo allenatore Mauricio Pochettino è sfoltire una rosa di 33 giocatori più i prestiti. E allora potrebbero esserci diverse occasioni da cogliere sul mercato, anche per le ...Una lista lunga almeno 15 giocatori. Sono quelli che partiranno sicuramente o che forse se ne andranno in estate dal. La missione del nuovo allenatore Mauricio Pochettino è sfoltire una rosa di 33 giocatori più i prestiti. E allora potrebbero esserci diverse occasioni da cogliere sul mercato, anche per le ...

Supermarket Chelsea: in 15 con la valigia in mano Virgilio Sport

A SHOPLIFTER couldn’t remember if she had stolen goods from a supermarket – because she had been abusing alcohol and drugs.Mauricio Pochettino ha il compito di alleggerire una rosa di 33 uomini più i prestiti che faranno ritorno a Londra ...