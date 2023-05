Supercoppa Europea 2023 | data | orario e diretta tv Ecco quando si gioca

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Mercoledì 16 agostoè unada cerchiare in rosso per i grandi appassionati di calcio. In quella, con fischio d’inizio fissato per le ore 21, al Karaiskakis Stadium di Pireo (Atene) si disputerà la. Di fatto l’appuntamento che apre la stagione/2024 e che vedrà protagonisti, come di consueto, i vincitori della Champions League contro i vincitori dell’Europa League. In questo caso la speranza è che ci possa essere almeno una squadra italiana visto che le due finali delle coppe europee sono Manchester City-Inter e Siviglia-Roma. La partita verrà trasmessa in Italia ine in esclusiva su Amazon Prime Video. Un caldo agosto per una caldissima. SportFace.