Superate le attese | da Bankitalia uno schiaffo ai gufi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Visco (): "In primo trimestre, per il 2023 previsto aumento Pil all'1%" "Nel primo trimestre di quest'anno la crescita dell'economia ha di nuovo superato le. Per il 2023 le previsioni oggi disponibili convergono su un aumento del prodotto intorno all'uno per cento. La ripresa è stata più marcata nelle costruzioni, sostenute dagli incentivi fiscali per la riqualificazione del patrimonio edilizio, e nei servizi, tornati a espandersi significativamente con il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dei contagi. Nonostante le difficoltà in corso d'anno, anche la produzione manifatturiera si è mantenuta in media sui livelli del 2019". E' quanto ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel corso delle sue Considerazioni finali.Fonte: Agenzia Vista / Alexander ...