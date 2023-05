Sul palco | anche la figlia Blue Ivy Con gli outfit abbinati a quella della mamma

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È iniziato a Stoccolma il 10 maggio e si chiuderà il 27 settembre a New Orleans 2023 il Renaissance World Tour, ovvero il giro per il mondo a suon di musica di Beyoncé. Il concerto al cardiopalma in 57 date sta regalando attimi da ricordare grazie a look e colpi di scena brillanti. Non fanno eccezione le ultime tappe,di Londra e di Parigi, dove Queen Bey ha stupito tutti portando sulnon solo vestiti da sogno – mauna piccola mod’eccezione: suaIvy. Lo stile di Beyoncé guarda le foto ...