Suicidio assistito | donna denuncia la Ausl | “Voglio essere libera di morire”

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – “Non ho ancora deciso di lasciare la vita, ma ho il diritto didi farlo”. A dirlo è Laura Santi,di 48 anni affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla, che attende da oltre un anno il completamento della procedura per l’accesso alla verifica delle proprie condizioni ai sensi della sentenza costituzionale n. 242/2019, ovvero per accedere all’aiuto al ‘’, da parte dellaumbra di riferimento. Oggi ha annunciato, durante una conferenza stampa, le azioni legali intraprese a seguito di tali ritardi e omissioni. “A seguito della mia richiesta di accedere alla verifica delle condizioni, e dunque ricevere una relazione completa anche del parere del comitato etico per accedere alla morte assistita, sono dovuti ...

Un esposto presentato ai carabinieri di Perugia e quindi alla Procura per accertare «eventuali responsabilità in capo ai vertici della Usl Umbria 1 che hanno di fatto bloccato la procedura» e un ricor ...242/2019 per accedere all’ aiuto al suicidio assistito». La decisione è stata annunciata in una conferenza stampa assieme al suo avvocato Filomena Gallo e a Marco Cappato, rispettivamente segretaria e ...