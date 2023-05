Suicidi e violenze | per il carcere il 2022 è anno da cancellare

(Di mercoledì 31 maggio 2023) «I detenuti crescono circa 5 volte di più rispetto alla crescita dei posti in». È una delle novità sostanziali del lungo rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione arrivato first appeared on il manifesto.

Sovraffollamento,nelle carceri. Per l'associazione Antigone il 2022 è stato un anno da dimenticare. Ma il XIX rapporto dell'associazione sulla condizione detentiva, redatto all'esito di un centinaio ...... chi è stato menato o sedato, aveva commessoe non era certo uno stinco di santo. Risposta ...dei diritti della persona la detenzione estrema di chi non ha commesso un reato Cinquenel ...Droga e telefoni in carcere a Salerno, De Fazio (Uilpa) ad Affari : 'Nordio Scopre l'acqua calda sui problemi dei penitenziari'e traffici. È lo stato dell'arte, preoccupante, delle carceri italiane. L'ultimo episodio solo oggi, quando la Polizia di Stato e la Polizia Penitenziaria hanno eseguito ben 53 ...

30 Maggio, Roma: presentazione del XIX Rapporto di Antigone sulle ... Associazione Antigone

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sovraffollamento, suicidi e violenze nelle carceri. Per l'associazione Antigone il 2022 è stato un anno da dimenticare. (ANSA) ...