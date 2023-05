Sudan | esercito sospende i colloqui per il cessate il fuoco

Solo ieri Arabia Saudita e Stati Uniti, mediatori nel conflitto, avevano annunciato la proroga di cinque giorni, alla fragile tregua in. Oggi l'sudanese decide di abbandonare la sua partecipazione ai negoziati. Lo ha dichiarato all'agenzia di stampa Afp un funzionario del governo sudanese, spiegando i motivi della ...9.50lascia negoziati tregua L'sudanese ha sospeso la sua partecipazione ai negoziati,in Arabia Saudita, per una tregua con i paramilitari che combattono per il potere,sotto l'egida ......Le organizzazioni sudanesi e internazionali denunciano una tragedia umana sempre più grave in... Gli scontri trae Rsf si sono concentrati nei quartieri settentrionali di El Fasher e sono ...

Sudan: l’esercito sospende la partecipazione ai colloqui di cessate il fuoco Agenzia Nova

L'esercito sudanese ha sospeso la sua partecipazione ai negoziati per la pace con i ribelli delle Forze di Supporto Rapido. In Ciad 90mila sfollati sudanesi si aggiungono ai già 600mila presenti nel P ...Dopo sette settimane di lotta all’ultimo sangue tra le due fazioni delle Forze Armate sudanesi, le forze paramilitari di supporto rapido (RSF) sembrano in vantaggio controllando sempre più il terreno ...