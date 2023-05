Su Tim e Kkr il silenzio del Parlamento non è una cattiva notizia

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Al direttore - E’ incomprensibile come la proposta di aumentare le tasse non sia stata premiata.Jori Diego Cherubini Al direttore - Decisivo il contributo di Elly Schlein alla vittoria di Vicenza. La segretaria del Pd ha seguito il consiglio di non presentarsi per la campagna elettorale del ballottaggio. Così ha potuto recarsi due volte ad Ancona.Giuliano Cazzola Al direttore - Spesso nella vita, e particolarmente in politica e in economia, il passato ritorna con i suoi fantasmi e le sue paure e preoccupazioni. E’ il caso delle telecomunicazioni italiane svendute tra il 1997 e il 1998 a poco più di 10 mila euro ad azione con grande entusiasmo del mercato (all’epoca era un affare) e oggi in via di riacquisizione pubblica. La somma degli errori è stata ed è impressionante. Già 5 mesi dopo la svendita della Telecom-Tim da parte del governo Prodi fu autorizzata dallo stesso ...