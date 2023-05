Studentessa dispersa durante rafting in fiume Lao | proseguono ricerche

(Di mercoledì 31 maggio 2023) (Adnkronos) – Le squadre fluviali dei vigili del fuocoledella ragazza,da ieri dopo un’escursione con un gommone danelle acque delLao a Laino Borgo, nel Cosentino. La giovane, nel momento in cui si è ribaltato il gommone, si trovava con altri coetanei che sono riusciti a mettersi in salvo su un piccolo isolotto presente nel corso d’acqua. L'articolo proviene da Italia Sera.

Le squadre fluviali dei vigili del fuoco proseguono le ricerche della ragazza,da ieri dopo un'escursione con un gommone da rafting nelle acque del fiume Lao a Laino Borgo, nel Cosentino. La giovane, nel momento in cui si è ribaltato il gommone, si trovava con altri ...Lasi trovava con altri coetanei che sono riusciti a mettersi in salvo su un piccolo ... nel cosentino, per la ricerca di una ragazzadopo un'escursione con un gommone da rafting . ...Si chiama Denise ladi 19 anni che risultanelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo, nel Cosentino, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di compagni. Quando la giovane è caduta in acqua, il ...

Rafting con la scuola in Calabria, gommone si ribalta: dispersa Denise Galatà, studentessa di 18 anni Corriere della Sera

La ragazza, 17 anni, si trovava con una scolaresca del Reggino e stava facendo rafting © (Agi) - Sommozzatori dei Vigili del Fuoco AGI - Sono riprese le ricerche di Denise Galatà, la studentessa di 17 ...La diciannovenne Denise Galatà è dispersa da ieri, dopo essere caduta nel fiume Lao, a Laino Borgo, nel cosentino ...