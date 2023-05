Strofinare gli occhi quando si è stanchi? “É pericoloso per la salute | ecco cosa può accadere”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Lo facciamoci sentiamoo dopo avere guardato fissi per ore il monitor di pc e smartphone. Per darci un po’ di sollievo, ci strofiniamo glicon le mani. Un gesto banale che però è fonte di rischi quasi insospettabili. A lanciare l’allarme sulle pagine del Mirror è stata Nimmi Mistry, un ottico di Vision Direct, che ha spiegato come strofinarsi gliesponga a una serie di problemi. In particolare, sarebbe da evitare lo sfregamento durante le ore di lavoro, perché potrebbe provocare graffi sulla cornea e infezioni. “Uno studio scientifico del 2018”, ha spiegato Mistry, “ha dimostrato che Staphylococcus aureus e Streptococcus sono presenti sulle superfici delle tastiere dei computer e dei telefoni cellulari, entrambi possono essere trasferiti all’o semplicemente attraverso ...