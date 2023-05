Stretta sul dress code anche nelle scuole di Roma | le regole in un alberghiero | gonne fino al ginocchio | no ai bermuda

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Gonna solo se arriva almenoal, nienteper i ragazzi e spalle coperte per entrambi i generi. Sono queste le direttive dell’istitutoTor Carbone-Narducci di, arrivate agli studenti tramite due circolari emesse lo scorso 24 maggio. Come ogni estate, torna puntale il tema che sembra dividere alunni e docenti di varie. A dare il via quest’anno era già stato l’Istituto Commerciale Mozart, sempre nella Capitale, dove il dirigente ha detto no a magliette e pantaloncini troppo corti a scuola. Così come a canottiere e ad altri capi d’abbigliamento «eccessivi». Al Narducci, però, a dover controllare gli studenti, riporta La Repubblica, saranno «i docenti e i membri dello staff che all’occorrenza provvederanno a richiamare al rispetto di queste ...