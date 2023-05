Strage di Peteano | Rojc Pd | ' Ricordiamo i carabinieri uccisi da esponenti di estrema destra'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Abbiamo ricordato laneofascista di, in cui persero la vita treper mano del terrorismo nero il 31 maggio 1972. La senatrice del Pd Tatjanaha ricordato quanto accaduto.

Abbiamo ricordato laneofascista di, in cui persero la vita tre carabinieri per mano del terrorismo nero il 31 maggio 1972. La senatrice del Pd Tatjana Rojc ha ricordato quanto accaduto. "Ricorderemo sempre ...Ladifu oggetto di nostra attenzione e ne seguimmo l'iter giudiziario, fui io a sottoporla a Bozzo per aver conosciuto alcuni di quegli attori. La sera del 31 maggio 1972 una ...L'attentato è noto comedi1974 " Siria e Israele firmano un accordo di disimpegno che risolve la guerra del Kippur 1977 " Viene completata la Trans - Alaska Pipeline System 1997 " ...

Strage Peteano: Rojc(Pd), ricorderemo sempre carabinieri vittime Agenzia ANSA

Strage di Peteano, Rojc (Pd): “Ricorderemo sempre i tre carabinieri uccisi, vittime innocenti del terrorismo neofascista, e ribadiamo la fiducia in quanto di nobile essi rappresentano e tramandano".Un brano della Commissione stragi su Almirante, gli autori della strage di Peteano iscritti al Movimento sociale e il ruolo del terrorismo neo-fascista ...