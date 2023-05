Strage di Bologna | la sorte di Cavallini è segnata | andavano aperti gli armadi scomodi della Repubblica

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Riceviamo da Massimiliano Mazzanti e volentieri pubblichiamo Il commento di Alessandro Pellegrini – il quale, insieme a Gabriele Bordoni, forma il collegio difensivo dell’imputato – non lascia adito a dubbi. Nell’affermare come “non si voglia far luce sugli aspetti oscurivicenda del 2 agosto 1980, a partire dal tabù86esima vittima”, ammette implicitamente anche come il processo di appello per Gilbertosi sia incanalato in un viottolo stretto stretto. Al termine dell’udienza odiernaCorte d’Assise di secondo grado – rigettando praticamente tutte le istanze avanzate dalla difesa e su cui la Procura generale ha fatto opposizione – ladell’imputato appare, se non, quasi. Processo, Pellegrini: non si vuole fare luce, ...

Che ci fa la firma dell'autore delladiin cima a un pezzo pubblicato da L'Unità Se lo sono chiesti in tanti, soprattutto i familiari delle vittime della bomba alla stazione che fece 85 morti e più di 200 feriti . ' ...... ove il militante più in vista del partito socialista Vincenzo Vacirca era stato eletto in un collegio dell'Emilia, a. La risposta padronale, dei proprietari latifondisti e terrieri, dei ...ha urlato per giorni che la nuva presidente dell'antimafia, Chiara Colosimo FdI, era "amica del terrorista nero Luigi Ciavardini, condannato per ladi". La ricomparsa del nome ...

L’ex terrorista nero Fioravanti firma articoli sull’Unità Il Fatto Quotidiano

