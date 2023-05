Stellantis inaugura la gigafactory per batterie di ACC

in Francia la prima gigafactory per batterie di Automotive Cells Company ( ACC ), azienda nata in sinergia con a TotalEnergies e Mercedes - Benz . Lo stabilimento si trova a Billy -...... il ministro tedesco per i Trasporti Volker Wissing, il Presidente della Regione Nord della Francia, Xavier Bertrand, e gli amministratori delegati di cc, Mercedes " Benz, TotalEnergies e. ...Così Carlos Tavares, amministratore delegato di, durante l'inaugurazione del primo sito produttivo di batterie in Europa della jv tra, Mercedes e TotalEnergies, parlando di una "...

Stellantis inaugura la prima gigafactory in Francia: «Campione europeo delle batterie elettriche» Il Sole 24 ORE

Stellantis inaugura in Francia la prima gigafactory per batterie di ACC. Con una capacità produttiva iniziale di 13 gigawattora (GWh).Automotive Cells Company (ACC) di Stellantis, TotalEnergies/Saft e Mercedes-Benz ha una capacità produttiva iniziale di 13 gigawattora (GWh), destinata ad aumentare fino a 40 GWh entro il 2030 ...