(Di mercoledì 31 maggio 2023)rafforza la collaborazione con la Vulcan Energy dopo le varie intese degli ultimi anni per la fornitura di idrossido di litio, l'ingresso del gruppo automobilistico nel capitale dell'azienda mineraria e alcuni progetti per l'impianto tedesco di Rüsselsheim. L'ultimo accordo vincolante riguarda unvolto a coprire, già dal 2026, "una parte significativa" del fabbisogno energetico annuale della fabbrica francese di(casa delle DS7 e delle Peugeot 308, e-308, 508 e 408) con fonti geotermiche. Il. In una prima fase, sarà condotto uno studio di prefattibilità (PFS) per la realizzazione di impianti dirinnovabile nell'estremità meridionale nell'Alta Valle del Reno: la Vulcan, già attiva su circa un terzo dell'intera area tra l'Alsazia ...

alla prima Gigactory ACC in Francia. I soci sono, TotalEnergies e Mercedes - Benz. ACC sta riconvertendo anche la fabbrica ex Fiat di Termoli.alla prima Gigafactory ACC, poi aprirà ...Il Leone apre la, l'intero clan lo segue. Solo un poco scaglionato.sta gradualmente elettrizzando la sua flotta e una lieve scossa giunge del nuovo propulsore ibrido leggero 48 volt su base 1.2 ...... la joint venturev paritetica tra, Mercedes - Benz e TotalEnergies nel Nord Est della ... In quel caso l'Italia non aveva però ottenuto illibera per i bio carburanti . Ed ora sa storia ...

Stellantis, al via progetto per alimentare Mulhouse con energia geotermica - Quattroruote.it Quattroruote

Il gruppo ha siglato un nuovo accordo con la Vulcan Energy: l'obiettivo è decarbonizzare il fabbisogno energetico della fabbrica francese.Stellantis, insieme a TotalEnergies e Mercedes-Benz, ha inaugurato la prima gigafactory di batterie di ACC delle tre previste in Europa.