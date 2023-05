Stefano Bandecchi punta a Palazzo Chigi | ' Guiderò Terni | poi l' Umbria e infine l' Italia'

'Gravina cambi spacciatore', il presidente della Ternana,precisa: 'Non volevo offenderlo, rinnovo la mia stima' Il presidente della Ternana e sindaco di Terni,, dopo il patteggiamento della Juventus sulla manovra stipendi,...Il sindacosi è insediato stamattina a Palazzo Spada. Nell'ufficio del sindaco uscente Latini ha firmato l'atto di notifica con la proclamazione da parte dell'ufficio elettorale centrale. A ...Un passaggio di consegne 'anomalo', un 'unicum' come lo ha definito Leonardo Latini, quello tra lui e, tra persone che non fanno parte dello stesso schieramento politico. 'Sono stati anni complicati - ha detto Latini - in cui ho cercato di dare il senso delle istituzioni e di ...

Con Alternativa popolare, della quale ha rivendicato di essere segretario, Stefano Bandecchi punta alla guida della Regione Umbria e poi del Paese. (ANSA) ...Non usa mezze parole il presidente della Ternana Stefano Bandecchi, nuovo sindaco di Terni, in merito alla sentenza della Juventus: "Con tutto il rispetto per Gravina penso che ...