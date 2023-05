(Di mercoledì 31 maggio 2023) È successo a tutti almeno una volta: ci si innamora di una persona che non è interessata a noi. E oltre a gestire il rifiuto bisogna fare i conti con quella parte di noi che, nonostante tutto, continua ad aggrapparsi a quella persona pensando che magari possa cambiare idea, che in realtà sotto sotto c’è del sentimento. Tutte motivazioni, molto spesso assolutamente non veritiere, che però alimentano il sentimento, impedendo di “andare oltre”.non: perché succede eguarda le foto ...

...della concorrente de L'Isola dei Famosi ha voluto mandare in onda un servizio in cui sono... il quale non ha nascosto di credere che stiamoin un periodo meraviglioso perchè in altri anni ...Con l'intervento in Kosovo la NATO fondò la sua nuova strategia che stiamooggi nella crisi ... Nel tempo le forze NATO presenti in Kosovo sonoriorganizzate, sono stati costituiti nuovi ...... aveva detto Arisa, ma a finire sotto la lente sonosoprattutto le sue affermazioni sul ... " Cari ragazzi e ragazze, mi spiace immensamente per il momento che stiamoe spero che col tempo ...