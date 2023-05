Stasera la sfida al Siviglia | la Roma a caccia della storia

Dapuò definirsi il destino di Mourinho che ieri ha rassicurato un po' la piazza: 'Il Siviglia pensa di essere favorito, rispetto questa opinione ma non gioca la storia. Loro hanno 25 ...Riflettori puntati sulla vittoria conquistata dai granata sull'Udinese, sulla festa salvezza e sull'ultimadella stagione in casa della Cremonese. Ampio focus sul futuro con le prime trattative ...Dall'altra c'è il Re di coppe, quel Mourinho che ha vinto 5 finali su cinque e che potrebbe salutare in stile Triplete in caso di vittoria. Unaad altissima intensità tra due squadre ...

Basket femminile: Villa Guardia stasera sfida Ororosa per un posto in finalissima Prima Como

La storia non ha nascondigli, canta De Gregori. E la Roma di Mourinho lo sa bene. Stasera (ore 21) tutta Europa la guarderà affrontare il Siviglia per conquistare un pezzo di quel libro ...Le Finals non saranno una passeggiata. Lo ha dichiarato più volte Micheal Malone, coach dei Denver Nuggets, nella conferenza stampa di stasera. Nonostante la maggior parte degli opinionisti dia la squ ...