Stalker – quali le condotte tipiche

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Quando parliamo dipurtroppo parliamo di stalking che è una piaga che tutti sappiamo che purtroppo non ha età e soprattutto è un tipo di piaga molto presente nel nostro Paese e i casi di cronaca degli ultimi anni parlano chiaro. Ed è un problema soprattutto per le donne o almeno nel 90% dei casi e purtroppo i dati di violenza contro le donne,perché poi dallo stalking si passa ai fatti nel senso negativo del termine e qualche volta può capitare anche agli uomini ma è un problema minore, anche se abbiamo visto dei casi di donne allontanate anche da casa per problemi di stalking. E in ogni caso a prescindere se parliamo di uomini o a prescindere se parliamo di donne difendersi dallo stalking non è facile anche se nel 2009 è stato introdotto il reato di atti persecutori nel codice penale, comunque c’è stata una tendenza di crescita per questo tipo di reato e ...