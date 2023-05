Sport in tv oggi mercoledì 31 maggio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 maggio 2023)31ci aspetta una giornata ricca di. Prosegue il Roland Garros con il secondo turno e tanti italiani in campo: riflettori puntati su Lorenzo Musetti, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Camila Giorgi, Matteo Arnaldi e Sara Errani. Proseguono i Mondiali di taekwondo con l’attesissimo Simone Alessio in gara e si aprono i Mondiali di basket 3×3 (doppio impegno per l’Italia). La Champions League di pallanuoto vive i quarti di finale con Pro Recco e Brescia in vasca, ci sarà spazio anche per l’attesissimo Italia-Inghilterra negli ottavi dei Mondiali Under 20 di calcio. In serata la Roma affronterà il Siviglia nella Finale dell’Europa League, poi il ciclismo con glidi contorno, i playoff di Serie C e tanto altro ancora. Di seguito il calendario, il ...