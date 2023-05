(Di mercoledì 31 maggio 2023) “La prima cosa che viene chiesta durante i colloqui è il giorno libero”. A parlare è la chef Micol Zorzella del Bistrot Antica Amelia, dando così inizio al dibattito del tavolo 2. I ritmi in cucina e gli orari di lavoro hanno causato una fuga di massa dal settore della ristorazione, ma che sia stato questo l’unico motivo? Il settore della ristorazione è quello che, da sempre, ha più risentito dei momenti di crisi e cambiamento: dalla pandemia e mancanza di personale, al rincaro di luce, gas e materie prime. Dall’ultimo Rapporto Fipe-Confcommercio è emerso che alle attività mancano circa 235mila persone da assumere per i mesi estivi e che nella metà dei casi sarà impossibile reperirle. Le cause principali sono l’assenza di candidati e, solo in secondo piano, l’inadeguatezza dei curricula. Rivolgendo lo sguardo alle future generazioni, la situazione è altrettanto drammatica: in meno di ...

Spazio al tempo, perché la passione non basta più Linkiesta.it

