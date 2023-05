Sovrappasso | via le code dalla Val Seriana

(Di mercoledì 31 maggio 2023) AL RONDÒ DELLE VALLI. Il giorno dopo il taglio del nastro del nuovo cavalcavia, il traffico risulta più scorrevole. Restano i rallentamenti legati al cantiere dell’A4. Così come per la Val Brembana, causa i lavori a Pontesecco.

AL RONDÒ DELLE VALLI. Il giorno dopo il taglio del nastro del nuovo cavalcavia, il traffico risulta più scorrevole. Restano i rallentamenti legati al cantiere dell'A4. Così come per la Val Brembana, causa i lavori a Pontesecco.