(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dieci anni fa, nell’aprile del 2013, la società che avrebbe dovuto realizzare ilsullo Stretto di Messina finì in liquidazione. Nel 2023, a fine maggio, il Parlamento ha approvato first appeared on il manifesto.

"Tutto quello che non piace alla Cdil (il taglio delle tasse, il, il nuovo Codice degli ... Sbarra (Cisl): "il giudizio in attesa del testo finale" "Intanto aspettiamo di conoscere i ..."Tutto quello che non piace alla Cdil (il taglio delle tasse, il, il nuovo Codice degli ... Sbarra (Cisl): "il giudizio in attesa del testo finale" "Intanto aspettiamo di conoscere i ...

Sospendiamo il ponte inutile e insostenibile Il Manifesto

Dieci anni fa, nell’aprile del 2013, la società che avrebbe dovuto realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina finì in liquidazione. Nel 2023, a fine maggio, il Parlamento ha approvato una nuova ...