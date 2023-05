Sorpreso al Vasto con la droga | arrestato

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato-Arenaccia sono intervenuti in via Pavia all'angolo con piazza Nazionale a Napoli poiché un cittadino, tramite l'app YouPol, aveva segnalato un'auto in uso ad una persona ed in cui vi era della. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo avvicinarsi all'auto segnalata per poi aprire la portiera del veicolo e tentare di prendere uno zaino; pertanto gli agenti lo hanno bloccato rinvenendo nello zaino 148 bustine contenenti circa 282 grammi di marijuana, 49 dosi contenenti circa 20 grammi di cocaina, 48 involucri contenenti circa 146 grammi di hashish ed un bilancino di precisione. Un 29enne napoletano è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.