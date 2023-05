Sonia Bruganelli | la frecciatina a Laura Freddi su Bonolis

(Di mercoledì 31 maggio 2023)non le manda certo a dire. La moglie di Paoloè stata scelta da Alfonso Signorini nelle ultime tre edizioni del GF Vip proprio per la sua schiettezza, di fronte a qualsiasi situazione. E questa volta la “vittima” delle sue frecciatine è proprio l’ex di suo marito,. Si alza la tensione sui social tradopo un’intervista rilasciata proprio da quest’ultima. La showgirl sarebbe tornare a parlare della sua relazione passata con Paoloe di fronte a dichiarazioni probabilmente un po’ provocatorie, l’attuale compagna del conduttore non ha saputo restare in silenzio. Ecco la sua replica social.e la ...

Le parole enigmatiche discatenano il caos tra i fan e alimentano il gossip sulle sue relazioni passate Introduzione:, moglie di Paolo Bonolis, è nota ...Nonostante le frecciatine social di, la showgirl ha parlato con piacere del suo ex. "Pochi sanno che ci siamo conosciuti prima di Non è la Rai - ha spiegato Laura - il nostro primo ...scrive uno strano commento ma intanto fa la nonna del nipote di Paolo ...

Sonia Bruganelli, "capivi con chi stavi veramente": bomba atomica su Bonolis Liberoquotidiano.it

Ancora aria di crisi per i Prelemi. Dopo la vacanza da sogno a Miami in visita a Leonardo, il figlio di Pierpaolo Pretelli, la coppia sembra sempre più distante. Negli ultimi giorni i due non sono più ...Gli ex e il rispetto post-relazione: il post di Sonia Bruganelli riaccende i gossip sul presunto addio a Bonolis ...