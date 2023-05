Sondaggi politici elettorali oggi 31 maggio 2023 | FdI in netto calo | crescono M5s e Lega

Leggi su tpi

(Di mercoledì 31 maggio 2023)31– Continua a perdere quota Fratelli d’Italia, mentre Movimento 5 stelle erecuperano consensi. È la fotografia scattata dall’ultimoo realizzato da Swg per La7, che anche questa settimana vede il partito di Giorgia Meloni al primo posto, anche se in. Dopo aver perso 0,6 punti percentuali, FdI si attesta ora al 29,1 percento. Ancora consistente il vantaggio sul 21 percento del Partito democratico, che nella settimana della batosta alle comunali fa registrare una crescita di 0,1 punti. Risultati positivi per Movimento 5 stelle, ora al 16,3 percento (+0,3%), e ...