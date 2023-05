SOCIAL CALCIO – I tifosi della Roma attendono con ansia la finale di Europa League

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Alle 21.00 di stasera andrà in scena laditrae Siviglia. Igiallorossiconil match Alle 21.00 di stasera andrà in scena laditrae Siviglia. Igiallorossi, molti volati a Budapest non necessariamente per vedere la partita allo stadio,conl’inizio del big match. Ecco i migliori video. #As"maciniamo chilometri".Atterraggio da Oscar.#Siviglia#Budapest pic.twitter.com/gbnsB5isnd— Michele Galvani (@MicheleGalvani) May 31, 2023 Prima scontro di cori e poi selfie tra le due tifoserie! ...