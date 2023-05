Sky e Netflix insieme? Si può | è il momento giusto | ma ancora per poco!

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un breve recap su ciò che offre la promozione Sky, attiva fino all'11 giugno, che ti permette di avere Sky TV +(Intrattenimento plus) ad un prezzo da urlo. Se avevate dei dubbi sull'installare Sky a casa vostra oppure farvi un abbonamento ac'è una promozione attualmente attiva - ma solo fino all'11 giugno - che potrebbe fare al caso vostro. Si tratta di Sky+(Intrattenimento plus) a 14,90€ per 18 mesi anziché 30€ al mese. Da un lato il pacchetto Sky TV con tutti gli show e le serie targate Sky, e dall'altro i contenuti e le funzionalità della piattaforma rossa, a un prezzo da urlo. Ora vediamo nel dettaglio come funziona e cosa offre. Quanto costa e come funziona l'abbonamento Sky TV +(Intrattenimento plus)? …

Si tratta di(Intrattenimento plus) a 14,90 per 18 mesi anziché 30 al mese. Da un lato il pacchettoTV con tutti gli show e le serie targate, e dall'altro i contenuti e le ...... il cast del film con Benedict Cumberbatch Dal primo dicembre arriva su(visibile anche suQ e tramite la app su Now Smart Stick) il western diretto da Jane Campion. Scopriamo i ...Tv +a 14,90 al mese anziché 30 per 18 mesi. Clicca qui, scopri di più - Offerta valida fino 11/6/2023

Sky TV a soli 14,90€ al mese con Netflix incluso: l'offerta imperdibile valida solo fino all'11 giugno SmartWorld

Da A casa tutti bene a Questo mondo non mi renderà cattivo, cosa guardare su Intrattenimento plus con la promo Sky TV e Netflix ...A Giugno sono in arrivo molte serie tv interessanti. Scopriamone 5, fra attesi ritorni e promettenti novità! Con il mese di giugno sono in arrivo diverse serie tv, fra cui alcuni attesi ritorni – è il ...