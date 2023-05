(Di mercoledì 31 maggio 2023) ... cuore d'oro: il portiere vola in Camerun per aiutare i bambini malati PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo oggi a 4,...

ha disputato l'ultima gara ufficiale con l'Inter il 14 marzo a Porto, nel ritorno degli ottavi di Champions contro la formazione di Conceiçao (entrò per gli ultimi 10'). Contro il Torino o ...L'Inter si prepara alla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina:sia ...... lui è benvoluto dai compagni per il cuore, la simpatia, l'empatia che trasmette; manca, ... critiche che hanno messo in discussione la permanenza futura di Simone Inzaghi: " Chiè ...

Skriniar si allena in gruppo: può tornare sabato a Torino. Ok anche D'Ambrosio La Gazzetta dello Sport

Milan Skriniar oggi è tornato ad allenarsi con i compagni. Per Inzaghi si tratta di una notizia importante in vista della trasferta di sabato a Torino, ma soprattutto in vista della finale di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...