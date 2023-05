Skriniar | il rientro è imminente | minuti in campo in Torino-Inter?

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Milanè tornato ad allenarsi in gruppo (qui le ultime). Per lo slovacco, da tempo ai box per un infortunio alla schiena, si avvicina ilin: lo slovacco troveràinin– Milansembra essersi messo alle spalle l’infortunio alla schiena. Lo slovacco, infatti, è tornato a lavorare regolarmente in gruppo ed il suoinappare: indi sabato lo slovacco potrebbe trovarein. In campionato il numero 37 dell’non scende inda-Sampdoria del 12 ...

...e la corsa di Mkhitaryan Mkhitaryan salterà come Correa la trasferta a Torino mentre, l'... poi c'è la questione Dzeko - Lukaku e la corsa di Mkhitaryan verso il. E se è vero che il ...Una mezzala, poi, sarà Roberto Gagliardini didalla squalifica. Denis Curatolo. Getty Largo ... ci sono tre caselle ancora vacanti e non casualmente sono appunto quelle di, Mkhitaryan ......Inter si rivedono Milaned Henrikh Mkhitaryan : i due sono in lista in panchina per la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina , ma non saranno della partita. Lo slovacco, alin ...

Inter, si rivede Skriniar: lavora sul campo e punta il rientro per Istanbul Calcio in Pillole

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La nostra analisi: i motivi per cui Inzaghi dovrebbe schierare Skriniar contro il City e i motivi per cui non dovrebbe farlo.