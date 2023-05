Siviglia-Roma | Una famiglia all’improvviso o Pirati dei Caraibi? La tv del 31 maggio

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Per la prima serata in tv, mercoledì 31su RaiUno alle 21 si potrà vedere la partita di calcio tra, valida per la finale di Europa League. Il, sei volte vincitore della Coppa Uefa/Uefa Europa League, affronta in finale la, vincitrice della Uefa Europa Conference League 2021/22. In diretta dallo stadio Puskas Arena di Budapest, a cura di Rai Sport Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro. A Bordo Campo Tiziana Alla, interviste a cura di Simona Rolandi Pitch View studio di Marco Lollobrigida con Sebastiano Nela e Daniele Adani. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Vecchi amici” e “The Good Lawyer”. Nel primo, Kalu torna al San Bonaventure come medico personale ...