Siviglia-Roma | scontri tra tifosi a Budapest

È un primo bilancio della situazione sicurezza prima di, finale di Europa League in programma questa sera alla Puskas Arena di Budapest. La polizia ungherese ha reso noto che un ...La partita tra laè sentitissima nella Capitale, dove maxischermi e eventuali festeggiamenti sono già pronti.Su Twitter video degli scontri Un tifoso delè stato aggredito a Budapest, a poche ore dall'inizio della sfida di Europa League tra. Il tifoso, in viaggio dalla Spagna, come ...

Siviglia-Roma, finale Europa League. Comincia a scaldarsi l'atmosfera a Budapest dove in una bellissima giornata di sole sale la febbre dei 20.000 tifosi giallorossi attesi per ...La Joya avrebbe detto a Mourinho che vuole stringere i denti, superare il dolore alla caviglia che lo tormenta da un mese e iniziare la sfida insieme ai compagni. Ma il dubbio non è ancora sciolto ...