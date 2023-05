Siviglia - Roma | Pellegrini capitano da record

Più di 25.000 tifosi giallorossi hanno raggiunto Budapest per la finale di Europa League. Tanti sono già in giro per la città, altri raggiungeranno la capitale ungherese con uno dei 23 voli diretti ...Nella finale di Europa League di stasera contro il, il capitano della, Lorenzo Pellegrini, raggiungerà il record di 2 finali europee con ...Il frontman dei Måneskin , Damiano David , ha deciso di tingersi i capelli di giallorosso in onore della sua squadra del cuore, la, in vista della finale di Europa League contro il. Sarà presente alle tribune della Puskás Aréna a Budapest per assistere alla partita, dimostrando così la sua fedeltà calcistica. Dopo ...

Siviglia-Roma, la marea giallorossa sta arrivando a Budapest: in 20mila con treni, auto e charter ilmessaggero.it

Ci sono notti nelle quali si scrive la storia di un club. In un senso o nell'altro: oggi è una di quelle. La Roma scende in campo a ...