Siviglia-Roma | lo spettacolo mozzafiato alla Puskas Arena | FOTO e VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 31 maggio 2023) E’ iniziata, sfida valida per la finale di Europa League. Il pronostico è apertissimo, da una parte la grande specialista della competizione e dall’altra un allenatore vincente come José Mourinho. L’allenatore giallorosso recupera Dybala dal primo minuto. Ilè reduce dvittoria in semifinale contro la Juventus, ladal successo contro il Leverkusen. Momenti di tensione con scontri per le vie di Budapest: il bilancio è di 3 feriti e 7 persone sono state arrestate.clamoroso, le coreografie dei tifosi sono. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS...