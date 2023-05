Siviglia-Roma LIVE 0-1 | Dybala sblocca la finale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Alla Puskas Arena, il match valido per ladi Europa League tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Olimpico) – Alla Puskas Arena,si affrontano nel match valido per ladi Europa League 2022/2023.

Boniek, ex attaccante polacco della, ha parlato così della finalissima tra i giallorossi e ilin Europa League Zibì Boniek, ex attaccante della, ha parlato così a Sky Sport prima della finale di Europa League tra i giallorossi di Mourinho e gli spagnoli del. DYBALA ..., 31 maggio 2023 Il maxischermo allo stadio Olimpico per permettere ai tifosi delladi seguire la finale di Europa League contro il, a Budapest., 31 maggio 2023 I cori dei tifosi dellaallo stadio Olimpico, i attesa della finale di Europa League contro il, da seguire sui maxischermi in diretta da Budapest.

Diretta Siviglia-Roma 0-0: destro di Spinazzola da ottima posizione, Bonou è reattivo ilmessaggero.it

Scontri a Budapest a poche ore dalla finale di Europa League tra Roma e Siviglia. A seguito di una rissa scoppiata alle 14 a Egressy Road è intervenuta la polizia che, arrivata sul posto ha arrestato ...Tutti i tifosi hanno la possibilità di scattare una foto ricordo con la Coppa che stasera sarà contesa tra Roma e Siviglia alla Puskas Arena. La 'fan zone' in Piazza degli Eroi racchiude entrambe le ...