Siviglia-Roma | le scelte di Mourinho e Mendilibar

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Budapest – Mancano pochissime ore al fischio d’inizio di, finalissima di Europa League. Alla Puskas Arena di Budapest i giallorossi, guidati da Josè, cercheranno di spezzare il dominio dei biancorossi, che hanno vinto questa competizione per ben 6 volte, senza mai perdere una finale.per questa gara recupera gran parte della squadra, centellinata nel corso delle ultime giornate di campionato. Il modulo dovrebbe essere il consueto 3-4-2-1. In porta sicuro del posto Rui Patricio, mentre tra i centrali certa la presenza di Smalling e Mancini. Ballottaggio invece tra Ibanez e Llorente, quest’ultimo apparso in grande forma nelle ultime settimane. A centrocampo Matic e Cristante faranno da diga, Celik occuperà la fascia destra ed El Shaarawy e Spinazzola si giocano un posto a sinistra. Dubbio ...

Quella di Europa League a Budapest, contro il, per l'allenatore della, José Mourinho, sarà la sesta finale europea. Nelle precedenti 5, ...Dove vederein diretta tv e streaming A poche ore dal fischio di inizio della finale di Europa League , questa è la domanda che ricorre tra i tifosi giallorossi che non sono riusciti a trovare ...... la società giallorossa ha deciso di aprire lo Stadio Olimpico con sei maxischermi che consentiranno ad oltre 50.000 persone di assistere insieme alla finale di Europa League train ...

Roma-Siviglia all'Olimpico: apertura cancelli, strade chiuse, trasporti e piano sicurezza RomaToday

Sulla finale «Complicata, come ogni finale. E la cosa vale ancor di più contro questa Roma: mi aspetto una partita di massimo equilibrio che sarà decisa da dettagli minimi. Per noi la chiave… Leggi ...Sarà sold out anche stavolta, come lo scorso anno contro il Feyenoord Tramite un tweet, la Roma ha comunicato che questa sera all’Olimpico per seguire Siviglia-Roma ci sarà anche Marco Conidi. L’autor ...