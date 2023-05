Siviglia-Roma | le probabili formazioni

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Questa sera in campo la finale di Europa League a Budapest tra, ecco leQuesta sera in campo la finale di Europa League a Budapest tra, ecco le(4-2-3-1): Bounou; Montiel, Gudelj, Marcao, Navas; Rakitic, Fernando; Gil, Torres, Ocampos; En-Nesyri. All. Mendilibar(3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Wijnaldum, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

- In casa, il marocchino Bono è il portiere di Coppa dall'arrivo di Mendilibar e quindi toccherà a lui difendere i pali degli spagnoli. In difesa dovrebbero giocare Gudelj e Marcao ..., la tattica di Mourinho: pronto El Shaarawy dietro Abraham. Ibanez in vantaggio su Llorente, febbre per la finale: dall'Olimpico al Testaccio, tutti i maxischermi in città ARENA ...S uso sembra avere l'Italia nel destino. Ha passato quasi cinque anni in Serie A, e in Europa League colincontra sempre squadre del nostro paese: lae l'Inter nella vittoria a porte chiuse del 2020, la Juventus e ancora lain questa edizione di quella che per la squadra andalusa è la ...

Sono le ultime ore di attesa, quelle snervanti e logoranti, poi domani si scenderà finalmente in campo per il match che vale la stagione. Siviglia e Roma con in palio… Leggi ...Calcio ora per ora "Sono contento di giocare questa finale e di giocarla contro la Roma. "Sono contento di giocare questa finale e di giocarla contro la Roma. Mourinho è un… Leggi ...