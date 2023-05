Siviglia-Roma | le probabili formazioni | dove vedere la finale di Europa League

- In casa, il marocchino Bono è il portiere di Coppa dall'arrivo di Mendilibar e quindi toccherà a lui difendere i pali degli spagnoli. In difesa dovrebbero giocare Gudelj e Marcao ..., la tattica di Mourinho: pronto El Shaarawy dietro Abraham. Ibanez in vantaggio su Llorente, febbre per la finale: dall'Olimpico al Testaccio, tutti i maxischermi in città ARENA ...Sarà sugli spalti di Budapest, dove stasera si disputerà la finale di Europa League tra(la sua) e il. Damiano David , ormai è arcinoto, tifa per i giallorossi e non si perde - lavoro permettendo - neanche un match casalingo della Magica. Ma stavolta è andato oltre, perché vedrà la ...

Sono le ultime ore di attesa, quelle snervanti e logoranti, poi domani si scenderà finalmente in campo per il match che vale la stagione. Siviglia e Roma con in palio… Leggi ...Calcio ora per ora "Sono contento di giocare questa finale e di giocarla contro la Roma. "Sono contento di giocare questa finale e di giocarla contro la Roma. Mourinho è un… Leggi ...