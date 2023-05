Siviglia-Roma | finale Europa League | probabili formazioni e diretta tv

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È la notte dei sogni a Budapest. Ilè tornato, nuovamente, a disputare unadidopo averne vinte sei su sei negli anni passati. La, invece, si rivede in questo ultimo atto dopo aver perso nel 1991 (ancora si chiamava Coppa UEFA) nel doppio confronto contro l’Inter. Da una parte la regina incontrastata di questa seconda coppa europea che reciterà, inevitabilmente, il ruolo della favorita di serata; dall’altra una delle outsider di questi ultimi novanta minuti che spera fortemente, dopo aver alzato la Conferencel’anno passato battendo a Tirana il Feyenoord, in un’altra magica affermazione nel Vecchio Continente. Sarebbe la prima della storia in questo nuovo albo d’oro. Ecco le ultime dacon le ...

Malagò e il charter per la Roma: solo ospiti illustri e di fede giallorossa Alla finale di Europa League a Budapest di questa sera tra Roma e Siviglia, saranno presenti molti vip: tantissimi volti noti della politica e dello spettacolo. Giovanni Malagò, infatti, ha organizzato un charter privato per portare 140 tifosi speciali

Siviglia-Roma, le probabili scelte di Josè Mourinho per la finale di Europa League Oggi alle ore 21 la Roma scenderà in campo contro il Siviglia per la finale di Europa League. In attesa delle formazi ...(Adnkronos) – Roma-Siviglia, ci siamo. Si gioca stasera la finale di Europa League, con fischio d’inizio alle 21.00 alla Puskás Aréna di Budapest. A dirigere sarà l’arbitro inglese Anthony Taylor. Tut ...