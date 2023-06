Siviglia-Roma | delusione e rabbia allo stadio Olimpico

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Oltre 50mila tifosi delusi per la sconfitta in finale di Europa League Niente festa davantiper i tifosi dellasconfitti ai rigori della finale di Europa League con il. Il deflusso dprocede senza euforia, trae tristezza e anche, per gli oltre 54mila tifosi che hanno visto la partita dai maxi schermi e che si lasciano alle spalle l’obelisco e il Foro Italico in silenzio e a testa bassa. Portano i colori su bandiere e sciarpe e qualcuno protesta per l’esito della partita considerato ingiusto. Cori contro la Uefa e l’arbitro per il rigore non assegnato. Tra i tanti arti c’è anche chi invece plaude al tifo caloroso e al clima vissuto durante la partita ...

La sconfitta dellain finale di Europa League contro ilscatena l'ironia social dei tifosi laziali. 'Silenzio surreale ora a- scrive più di qualcuno su twitter - Più che... si veglia'. C'è ...Però devo lottare per questi ragazzi, e anche non dirgli oggettivamente che rimango alla". Così José Mourinho al termine della finale di Europa League persa col, con una frase ...BUDAPEST C'è un momento in cui la storia tra Mourinho e lanon sembra finita. Non quando girato di spalle, mani in tasca non guarda i rigori. Ma quando i giocatori in cerchio lo ascoltano in modo religioso, i rigori sono finiti, Dybala piange e lui ...

Diretta Siviglia-Roma 5-2: LIVE gli andalusi vincono ai rigori Corriere dello Sport

Follia di un tifoso giallorosso. Prima della finale, persa questa sera dalla Roma contro il Siviglia, un fan si è tatuato sulla pelle la coppa dell'Europa League con tanto di anno 2023."Il gruppo ha dato tutto. O uscivamo con la coppa o uscivamo morti. Siamo morti fisicamente e mentalmente. Il risultato è ingiusto, con tanti episodi di cui parlare. Eravamo stanchi, possiamo perdere ...