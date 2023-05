Siviglia | Monchi | 'Mourinho ci dà per favoriti | ma Smalling | Dybala e Belotti non mi sembrano bambini'

Per la Roma sarà la sfida anche contro il suo passato, perché dall'altra parte della barricata c'è ilmesso su dache in Italia ha faticato non poco a trovare la sua dimensione ..., ex ds giallorosso, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del. Il direttore sportivo degli andalusi ha parlato di Mourinho e della finale di questa sera contro la Roma. ...Poco dopotorna a, il luogo dove il suo metodo sembra funzionare a meraviglia, conquistando un'altra Europa League. Che stasera potrebbero diventare due. La Roma invece si ritrova ...

Siviglia, Monchi: "Mourinho sta provando a togliere pressione ai suoi per metterla su di noi"

Monchi , ex ds giallorosso, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del Siviglia. Il direttore sportivo degli andalusi ha parlato di Mourinho e della finale di questa sera contro la ...Nel 2017 il direttore sportivo venne accolto come una rockstar, una specie di mago degli acquisti e delle cessioni, l'uomo giusto per rifondare una squadra che sognava in grande. Andò malissimo ...