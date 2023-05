Siviglia | Lamela | «Dybala infortunato? Non mi fido di Mourinho…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Erik, attaccante del, ha parlato in vista della finale di Europa League contro la Roma. I dettagli Erik, attaccante del, ha parlato ad AS prima della finale di Europa League contro la Roma. PAROLE – «Mourinho? Ho un buon rapporto, ho passato un po’ di tempo con lui in Inghilterra e siamo stati molto bene. Lui è una persona speciale, divertente, ti trasmette molto ed è sempre riuscito a trascinare le sue squadre. Una persona fantastica, che sa guidare il gruppo.? Lo conosco bene. Ho parlato con lui prima della gara, ma non gli ho chiesto delle sue condizioni fisiche. Spero possa giocare, è bravo e se lo merita. Conoscendo Mourinho, non so se sia del tutto vero che stava male… A prescindere comunque da chi giocherà, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi».