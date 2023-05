Sinistra in crisi di nervi | le correnti processano il cerchio magico di Schlein

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dire che il clima è teso in casa Pd è un eufemismo. Sul banco degli imputati, politicamente parlando, c'è la gestione della campagna elettorale da parte della segretaria. Anche se Francesco Boccia, capogruppo alla Camera, cerca di minimizzare: «Sforziamoci di fare un'analisi onesta, Ellysi è insediata il 12 marzo, tutte le alleanze erano chiuse, così come le liste, e i candidati non li ha scelti lei». Ad essere messo sotto accusa dalla minoranza del partito è lo stesso Boccia, in quanto fedelissimo della segretaria. Nel mirino la sconfitta a Brindisi, in Puglia. dove il Pd si è limitato ad appoggiare Roberto Fusco, candidato scelto dal M5S. A dover rispondere della disfatta elettorale anche gli altri referenti della segreteria nelle regioni, da Marta Bonafoni nel Lazio a Peppe Provenzano in Sicilia. Così come Emiliano Fossi e Marco Furfaro in Toscana. ...