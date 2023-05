Simeone potrebbe lasciare Napoli

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nonostante l'importante contributo apportato alla causa partenopea,decidere di cambiare aria a fine stagione. Sembrerebbe che Sarri abbia fatto il suo nome a Lotito per il ruolo di vice Immobile. Alla Lazio, che parteciperà alla prossima Champions, non gli saranno riservate solo le briciole della prima punta, ma un minutaggio sicuramente maggiore vista la continuità fisica che riesce a garantire il bomber di Torre Annunziata.

Lazio, Milik eper l'attacco - Le scelte, comunque, ricadranno o su un giovane attaccante ... che dopo una carriera in Emiliaavere voglia di mettersi in gioco altrove e Hudson. Odoi ...Poi Giovanni, che proprio dal Napoli avrebbe già dato il suo assenso per andarsene. Occhi puntati anche su Andrea Pinamonti dal Sassuolo, da cuiarrivare anche l'attaccante esterno ...La somma è quella, l'attaccante bianconeroal limite rispondere che si tratta, a leggere i ... "Quello che diceva in camponon si può ripetere") o semplicemente per il senso comune che ...

Lazio su Simeone: la risposta del Cholito | Mercato | Calciomercato ... Calciomercato.com

Comune di Napoli, il cons. Simeone: “Festa Scudetto al Maradona e 14 piazze collegate tra città e provincia. Collegamenti da Piazza Plebiscito a Scampia. Non ci sarà la maxi-pedonalizzazione. Il Marad ...Giovanni Simeone è uno dei nomi più d'attualità per l'attacco della Lazio. Il centravanti argentino, secondo quanto riportato da Il Messaggero, è finito nel ...