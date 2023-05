Sicurezza | Renzi | ' politici e giornalisti spiati? Il governo faccia chiarezza'

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "Quello che scrive Bisignani è molto chiaro. Ed è l'esito di quello che da mesi gira in certi ambienti. E cioè che vi sianointercettati senza le garanzie costituzionali di una indagine ma dai servizi segreti" e "se questo fosse vero, ci troveremmo di fronte a una cosa di una gravità inaudita. Sarebbe minato alle basi il nostro equilibrio dei poteri che fonda il sistema democratico". Lo dice Matteoa 'Repubblica' a proposito di quanto rivelato nell'ultimo libro di Paolo Madron e Luigi Bisignani. "In quel libro c'è scritta una cosa molto chiara che mette ile l'Autorità delegata, Alfredo Mantovano, davanti a due sole strade possibili: dire che è stata scritta una bugia, smentendo ufficialmente. Oppure venendo immediatamente a spiegare al Copasir cosa è ...

Matteo, intervistato da Repubblica , si riferisce a quanto ha letto ne " I potenti al tempo ... ma quando si ritiene che sia in qualche modo in pericolo lanazionale", spiega il ...Quando si ritiene che sia in pericolo lanazionale. Si tratta di uno strumento previsto ... "Quello che scrive Bisignani è molto chiaro", dicea Giuliano Foschini. "Ed è l'esito di ......governato grazie ad accordi nati in Parlamento con eletti nell'altro schieramento (governo... Guardiamo alla. La destra prova dire serve più rigore e più forza dello Stato. La sinistra ...

Sicurezza: Renzi, 'politici e giornalisti spiati Il governo faccia ... La Nuova Ferrara

Roma, 31 mag (Adnkronos) – “Quello che scrive Bisignani è molto chiaro. Ed è l’esito di quello che da mesi gira in certi ambienti. E cioè che vi siano giornalisti o politici intercettati senza le gara ...Se davvero vengono intercettati dall'intelligence giornalisti e politici, "in gioco c'è la tenuta democratica del nostro Paese". Matteo Renzi, intervistato da Repubblica, si riferisce a quanto ha lett ...