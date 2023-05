(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag. (Adnkronos) - “Oggi comeabbiamo partecipato a un evento importante perché frutto di una sinergia importante tra Anci e Coripet. In particolare il tema dello smaltimento dei rifiuti è stato messo al centro, così come nel Pnrr, come strumento per realizzare l'economia circolare. Da un lato si punta all'ammodernamento nella gestione dei rifiuti, dall'altro si auspica un rafforzamento delle strutture che si occupano di raccolta differenziata. Bisognail gap che sussiste trae Sud". Così Maria, Direttore Generale dell', a margine della presentazione della banca dati e dei risultati di gestione dell'accordo Anci-Coripet. "I risultati sono promettenti, ma se consideriamo il contesto complessivo possiamo affermare ad esempio che le ...

... Valerio De Molli (Managing Partner & CEO, The European House " Ambrosetti), Luca Dal Fabbro (Presidente, Iren), Maria(Direttore Generale,) e Danilo Bonato (Direttore Generale, Erion)."...... Valerio De Molli (Managing Partner & Ceo, The European House - Ambrosetti), Luca Dal Fabbro (presidente, Iren), Maria(direttore generale,) e Danilo Bonato (direttore generale, Erion). ...... Valerio De Molli (Managing Partner & Ceo, The European House - Ambrosetti), Luca Dal Fabbro (presidente, Iren), Maria(direttore generale,) e Danilo Bonato (direttore generale, Erion). ...

Siclari (Ispra): "Migliorare gap tra Nord e Sud Italia'' Utilitalia

(Adnkronos) – “Oggi come Ispra abbiamo partecipato a un evento importante perché frutto di una sinergia importante tra Anci e Coripet. In particolare il tema dello smaltimento dei rifiuti è stato mess ...Un dossier di European House-Ambrosetti ed Iren analizza prospettive e difficvoltà delle produzioni italiane in relazione alla scarsità di materiali speciali. Nel 2022 il Belpaese ha importato tecnolo ...