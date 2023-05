Siccità e alluvione | frutta a peso d' oro Carrelli dei romani sempre più vuoti

(Di mercoledì 31 maggio 2023)di stagione a caro prezzo nei mercati rionali della Capitale, ma anche insufficiente a soddisfare la domanda dei consumatori perché gli operatori, per stare dietro ai rincari, ne acquistano meno. Pesche, albicocche, susine e certi tipi di ortaggi, la recentein Emilia ha creato un bel danno per questi prodotti non solo in quelle zone ma, a cascata, in tutta Italia, sia a livello di prezzi che di reperimento. La conseguenza è che gli operatori dietro ai banchi scuotono la testa quando fai notare loro che le albicocche sono più piccole del normale, costano di più e soprattutto non sono italiane. «Signora mia - è la risposta più frequente - che vuole che le dica, viene tutto o quasi da fuori per colpa di una stagione non certo buona, i prezzi sono più alti, è vero, anche di un 20% su certi prodotti». Il clima impazzito degli ultimi mesi ...

Ma per favore! Punto primo: teniamo i ragazzi in un costante clima di allarme (Covid, guerra,, 'collasso climatico' e chi più ne ha, più ne metta) e poi gli proponiamo lo psicologo ..."Mi ha colpito molto il fatto che prima di partire per il G7 in Giappone avevamo appena nominato un Commissario per la; siamo tornati e dobbiamo nominare quello per l'", ha ......il presidente del Consiglio - il fatto che prima di partire per il G7 in Giappone avevamo appena nominato un Commissario per la; siamo tornati e dobbiamo nominare quello per l'. ...