Siamo pronti alla spallata | Carlo Fidanza rivela il vero piano di FdI e Meloni

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Sorpreso dalle dimissioni del premier spagnolo Sánchez? «Sono tattiche, ne sono certo, e non solo dimissioni rispettose del voto di milioni di connazionali che alle regionali e alle amministrative hanno espresso un'evidente sfiducia verso il governo social-comunista». Per il governo si voterà subito, il 23 luglio. «Sánchez preferisce una campagna elettorale immediata, giocata sul solito inesistente “pericolo nero”. Non vuole aspettare fine anno, teme che Popolari e Vox abbiano il tempo di dimostrare il loro buongoverno dove hanno appena vinto - e punta anche sull'astensionismo estivo - ma non credo che gli spagnoli abboccheranno, così come non hanno abboccato gli italiani»., 46 anni, è capodelegazione di Fratelli d'Italia all'europarlamento e tra i fondatori del partito. In Italia il premier si sarebbe mai dimesso? «Temo di no, pensi a ...