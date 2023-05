Sia rivela di essere autistica | Ora sono pienamente me stessa

aveva scelto per questo ruolo Maddie Ziegler, attrice e ballerina che ha collaborato a molti dei suoi video, che non era nello spettro dell'autismo. Decisione che aveva infastidito molte persone, ...Il suo studio este'r partnerscosì una insolita capacità di project management nella ... una visione di insieme di risparmio, estetica e sostenibilità chesempre capace di distinguersi per ..."Io -- ho aggiunto soltanto le righe finali in cui ho reso noto l'intervento per la stesura del mio discorso di un algoritmo di intelligenza artificiale Chat GPT - 4'". L'obiettivo di quella ...

La cantante Sia rivela: "Sono autistica: e adesso posso diventare completamente me stessa" la Repubblica

La cantante australiana ha confessato di aver ricevuto la diagnosi spiegando il senso di liberazione: "Indossavo una maschera" ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...