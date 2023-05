Si continua a cercare Denise Galatà | 18 anni | caduta nel fiume mentre faceva rafting

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Proseguono le ricerche di, 18, nata a Cinquefrondi e residente in contrada Manduca a Rizziconi (Reggio Calabria), dispersa nella giornata di ieri, lunedì 30 maggio 2023,stava facendodurante una gita scolastica con i compagni di classe, nei pressi delLao, nel Cosentino. Durante la discesa, improvvisamente, un’ondata ha capovolto il gommone su cui si trovava la ragazza che, dopo qualche istante, è finita in acqua, senza lasciare traccia. I vigili del fuoco, i carabinieri di Castrovillari, il Nucleo speleo pluviale e i volontari hanno lavorato fino a tarda sera senza riuscire a trovarla e, dalle prime luci del mattino di oggi, 31 maggio 2023, hanno ripreso le indagini, guidate dal procuratore capo della città di Pollino, Alessandro ...

Si continua a cercare Denise, la diciottenne caduta dal gommone sul fiume Lao Tempo Stretto

Cosenza, 31 maggio 2023 - Continuano le ricerche di Denise Galatà, la studentessa dispersa nel fiume Lao in provincia di Cosenza, dopo essere sbalzata dal gommone durante una escursione di rafting.